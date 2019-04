Der Schauspieler im Interview "Game of Thrones"-Star Marc Rissmann: Was er über die 8. Staffel weiß

"Ich weiß ein bisschen was"

Wie Millionen Fans weltweit fiebert auch er den finalen Folgen entgegen. Denn auch Rissmann ist längst nicht in alle Geheimnisse der letzten Episoden eingeweiht. "Ich weiß ein bisschen was. Ich weiß aber nicht, ob das, was ich weiß, richtig ist", lacht er im Interview und schiebt hinterher: "Ich weiß definitiv zu viel, um zu quatschen. Von daher halte ich die Klappe." Darum hätten ihn auch seine engsten Freunde gebeten. "Es will doch keiner wirklich wissen, was passiert. Man will schließlich überrascht werden. Also tue ich der Welt den Gefallen und sage nichts."