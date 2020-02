Der Schauspieler im Interview Dennis Mojen: Das sind seine Pläne für den Valentinstag

Streamingdienst Netflix wagt sich mit "Isi & Ossi" an seinen ersten deutschen Film. Heute, am 14. Februar, geht die Liebeskomödie an den Start - pünktlich zum Valentinstag. Hauptdarsteller Dennis Mojen (27, "Traumfabrik") schlüpft darin in die Rolle des mittellosen Boxers Ossi. Während sein Filmcharakter kein gefühlsbetonter Mensch ist, zeigt Mojen privat gern seine weiche Seite: "Ich bin ein sehr romantischer Mensch", verrät der Newcomer im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Den Valentinstag verbringt er deshalb auch mit einer ganz bestimmten Person.