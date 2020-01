Der Schauspieler im Interview Das denkt Bill Mockridge über das Ende der "Lindenstraße"

Sie sind in Kanada geboren und aufgewachsen, kannten Sie die Heinzelmännchen überhaupt?

Mockridge: Da werden nicht meine Kindheitserinnerungen wach, aber meine Kinder haben die Mainzelmännchen im ZDF angesehen. Ich bin das erste Mal mit den Heinzelmännchen in Berührung gekommen, als ich Deutsch gelernt habe und in einer WG wohnte. Wir hatten eine Party gefeiert und am nächsten Tag war alles sauber. Ich bin gegen Mittag aufgestanden und habe verblüfft nachgefragt, wie das so schnell passieren konnte. Als Antwort kam: Das waren wohl die Heinzelmännchen. Da wurde mir erklärt, dass das so kleine Männlein sind, die unter der Erde wohnen und immer, wenn es etwas zu tun gibt, kommen sie nachts heraus und erledigen die Sachen.