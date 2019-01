Der Schauspieler im Interview Crime-Serie "Parfum": Ken Duken über den "verbitterten" Vergewaltiger

Es ist eine der besonders fatalen Beziehungen in einer Crime-Serie voller fataler Beziehungen und menschlicher Abgründe: Die Ehe von Roman (Ken Duken) und Elena Seliger (Natalia Belitski) ist gewissermaßen aus einer Vergewaltigung zu Internatszeiten entstanden. Was Schauspieler Ken Duken (39, "Eine andere Liga") von seiner verwirrenden Rolle in der neuen sechsteiligen Serie "Parfum" hält, erklärt er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.