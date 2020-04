Der Schauspieler im Interview Benjamin Piwko: Das bedeutet die Maskenpflicht für Gehörlose

Auch werden in der Corona-Krise nicht genug Gebärdensprach-Dolmetscher bei wichtigen Bekanntmachungen eingesetzt, findet Piwko: "Deutschland hat einen Mangel an Dolmetschern. Und dann passiert manchmal so etwas, wie dass die Kamera den Dolmetscher zwar filmt, aber einen Arm abschneidet und man nicht alles sehen kann oder er so klein eingeblendet wird, dass man nichts erkennt." Um Barrieren für Gehörlose in der Corona-Krise besser abbauen zu können, bräuchte es "mehr Dolmetscher und Schriftliches in verständlicher Sprache, zum Beispiel mit Untertiteln".