Der Schauspieler im Interview Bastian Pastewka: "Ich werde niemals ein Buch schreiben"

Sie schließen eine Fortsetzung in Form eines Kinofilms kategorisch aus, warum?

Bastian Pastewka: Wir hören uns in drei Jahren wieder, wenn ich das Gegenteil behaupte. (lacht) Aber eigentlich haben wir bereits mit unserer Final-Folge eine Art Mini-Kinofilm in unsere reguläre Serie eingepackt. Sie ist eine Stunde lang und das ist so schön. Es ist die große Leinwand auf der kleinen Leinwand sozusagen. Das war immer der Geist von "Pastewka". Wir waren immer wie ein kleines Kasperletheater. Nach knapp 25 Minuten geht der Vorhang wieder zu, bevor das Publikum darüber nachgedacht hat, was das bitte sein sollte, was man da gerade gesehen hat. Das ist die Disziplin Sitcom, die wir versucht haben, über 15 Jahre und 99 Folgen aus zehn Staffeln zu bespielen. Kino ist für mich eine ganz andere Erzählform, die ich mit der Sitcom nicht unbedingt vereint sehe.