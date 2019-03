Der Schauspieler feiert Geburtstag Terence Hill wird 80: Mit Backpfeifen und Bud Spencer zum Erfolg

Die beiden Leinwand-Haudegen sind aber nicht nur vor der Kamera ein eingespieltes Duo, sondern auch privat eng befreundet. Nach dem Tod von Spencer im Jahr 2016 sagt Terence Hill der italienischen Zeitung "Corriere della Sera": "Ich habe meinen besten Freund verloren, ich bin erschüttert." Bei der Beerdigung hält Hill eine bewegende Rede, in der er die Anekdote zum Besten gibt, wie sie sich einst kennengelernt haben und dass Spencer stets betont habe, dass sie sich nie gestritten hätten. "Wir haben uns respektiert und gern gehabt", erklärt Hill damals.

Auch ohne Bud Spencer erfolgreich

Terence Hill ist aber nicht nur an der Seite von Bud Spencer erfolgreich. Während der Hochphase ihrer Prügel-Filme dreht er zudem unter anderem "Mein Name ist Nobody" (1973) und "Nobody ist der Größte" (1975), an denen Regie-Legende Sergio Leone (1929-1989) beteiligt ist. Auch als Lucky Luke macht Hill eine gute Figur - sowohl in der gleichnamigen TV-Serie als auch im gleichnamigen Film von 1991.

Von 2000 bis 2018 spielt er in der Serie "Don Matteo" die titelgebende Figur, Pfarrer Don Matteo Minelli-Boldrini, der Kriminalfälle löst. Aus elf Staffeln gibt es 245 Folgen. Außerdem schlüpft er in drei Staffeln von "Die Bergpolizei - Ganz nah am Himmel" in die Rolle des Forstaufsehers Pietro Thiene. 2017 ist er in der Doku "Sie nannten ihn Spencer" zu sehen, die zu Ehren seines verstorbenen Leinwandkumpels erscheint. Mit "Mein Name ist Somebody - Zwei Fäuste kehren zurück" feiert er 2018 sein Leinwand-Comeback.

Privater Schicksalsschlag

Terence Hill ist seit 1967 verheiratet. Ehefrau Lori lernt er bei den Dreharbeiten zu "Gott vergibt... Django nie!" kennen und heiratet sie nur zwei Monate später. Der gemeinsame Sohn Jess Hill wird 1969 geboren. Er ist als Schauspieler, Drehbuchautor und Regieassistent tätig. Das Paar adoptiert zudem einen weiteren Sohn, Ross. Als Kind hat er eine Rolle in "Keiner haut wie Don Camillo" (1983), Jahre später steht er erneut mit seinem Adoptivvater vor der Kamera, für "Renegade" (1987). Weitere Angebote soll es gegeben haben. Im Alter von nur 16 Jahren stirbt Ross Hill 1990 bei einem Autounfall.

Keine Brücke, aber treue Fans

Terence Hill ist nicht nur vor der Kamera tätig, sondern fungiert bei einigen Projekten als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent. Die Verehrung für den gebürtigen Italiener ist besonders hierzulande groß. Seit 2001 gibt es das Bud Spencer und Terence Hill Festival. In der sächsischen Stadt Lommatzsch ist das Freibad nach Hill benannt. Die Terence-Hill-Brücke in Worms gibt es allerdings nicht, da mit einer Umbenennung die Verdienste von Möbelfabrikant Karl Kübel nicht geschmälert werden soll. Doch das dürfte dem Terence-Hill-Hype kein Ende bereiten. Er hat sich längst zur Film-Legende geprügelt. In diesem Sinne: Happy Birthday!