Der Sänger im Interview Xavier Naidoo: Darum sitzt er neben Dieter Bohlen in der "DSDS"-Jury

Wenn am 5. Januar der Startschuss für die 16. Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (20:15 Uhr) fällt, richten sich alle Augen vor allem auf die neue Hammer-Jury! Denn neben Pop-Titan Dieter Bohlen (64) sitzen auch Ex-"DSDS"-Sieger Pietro Lombardi (26) und Ausnahme-Sänger Xavier Naidoo (47) am Jury-Pult. Ein echter Besetzungs-Coup! Vor allem Naidoos Teilnahme sorgte für viele überraschte Gesichter. Der 47-Jährige prägte schließlich in den letzten Jahren die Konkurrenz-Shows "The Voice of Germany" und "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Was den Sänger zu dem neuen Job bewegt hat und ob die Chemie mit Dieter Bohlen stimmt, verrät er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.