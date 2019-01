Der Sänger im Interview Pietro Lombardi schwärmt über seinen Job bei "DSDS"

Vor acht Jahren gewann Pietro Lombardi (26) die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", nun sucht er gemeinsam mit Pop-Titan Dieter Bohlen (64) selbst nach neuen Talenten. Der 26-Jährige sitzt neben Bohlen, Ausnahmesänger Xavier Naidoo (47) und "Let's Dance"-Star Oana Nechiti (30) in der Jury der mittlerweile 16. Staffel. Am 5. Januar um 20:15 Uhr starten die neuen Folgen wie immer mit den Castings. Und die haben es offenbar in sich: "Von sehr gut bis katastrophal war alles dabei", verrät Lombardi im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.