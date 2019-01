Der Sänger im Interview Daniele Negroni: "Der Dschungel war die geilste Zeit ever!"

Ein Jahr ist Daniele Negronis (23, "Crazy") Dschungelabenteuer mittlerweile her. Der Sänger belegte in der 12. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2018 den zweiten Platz hinter Dschungelkönigin Jenny Frankhauser (26). Wie es ihm seither ergangen ist und was er von den neuen Kandidaten für das Dschungelcamp hält, verrät er im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.