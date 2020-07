Der Rocksänger wurde 70 Jahre alt Schauspieler Ludwig Trepte trauert um seinen Vater Stephan

"Jetzt bist du weg, bist einfach gegangen, ohne tschüß zu sagen. Still und heimlich und mein Herz läuft über", schrieb der 32-Jährige auf der Social-Media-Plattform zu einem Video, das Stephan Trepte bei einem Auftritt auf der Bühne zeigt. Gemeinsam hätten Vater und Sohn vor wenigen Tagen noch den runden Geburtstag gefeiert, am Freitag hätten beide mit den "Enkelkindern in den Urlaub fahren" sollen. "So sehr hattest du dich auf die Reise gefreut", so der Schauspieler weiter.