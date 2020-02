Der Regisseur starb mit 81 Joseph Vilsmaier: Darum hat ihn das Publikum so geliebt

Ein Urgestein sei er gewesen. Das sagt man gern über einen, der aus Bayern stammt, stets etwas mürrisch in die Welt schaut, aber trotzdem ganz okay ist. Joseph Vilsmaier (1939-2020) bediente dieses Klischee geradezu perfekt. Zu seinem Tod am Dienstag hieß es, der Filmregisseur aus München sei eigenwillig gewesen, aber nicht eigennützig. Großherzig, aber nie großmäulig, was in der Filmbranche ein ziemlich seltenes Alleinstellungsmerkmal sein dürfte.