Der Rasierer bleibt im Schrank Emily Ratajkowski: Sie fühlt sich mit Achselhaaren "sexy"

Wie verführerisch das Ganze aussehen kann, beweist das Model mit einem Foto, das ihren Aufsatz in der "Harper's Bazaar" vervollständigt. Nur in einem schwarzen Spitzen-BH gekleidet, posiert das Model mit hinter dem Kopf verschränkten Armen. Die dunklen Haare unter ihren Achseln sind auf dem Schwarz-Weiß-Foto deutlich zu erkennen. Am Ende ihres Essays fordert Ratajkowski: "Gebt den Frauen die Möglichkeit, sich so vielfältig wie möglich zu zeigen und so zu sein, wie auch immer sie möchten."