Der Quiz-Champion, Harry Potter, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, VOX, 40 Jahre Whitney Houston - Die tragische Geschichte der Queen of Pop, Porträt

Mit Songs wie "I Will Always Love You" und "I Wanna Dance With Somebody" schrieb Whitney Houston Musikgeschichte. Die Frau mit der goldenen Stimme war die größte Pop-Sängerin des 20. Jahrhunderts. Es folgte ein Absturz, der in einem viel zu frühen Tod im Alter von nur 48 Jahren endete. Die Dokumentation zeichnet in noch nie veröffentlichten Aufnahmen den Werdegang des Popstars nach und zeigt exklusive Interviews mit Freunden und Weggefährten.