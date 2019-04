Der "Prozess" ist abgeschlossen Scheidung: Löwenanteil der Amazon-Aktien geht an Jeff Bezos

Die Scheidung ist durch! Das haben Amazon-Chef Jeff Bezos (55) und seine jetzige Ex-Frau MacKenzie (48) via Twitter bestätigt. "Dankbar dafür, den Prozess der Auflösung meiner Ehe mit Jeff [...] abgeschlossen zu haben", schrieb MacKenzie unter anderem. Außerdem verkündete sie, dass sie "glücklich damit" sei, alle ihre Beteiligungen an der Washington Post und Blue Origin an Bezos abzutreten. Zudem gingen 75 Prozent der Amazon-Aktien an ihren Ex-Mann, genauso wie entsprechende Stimmrechte der Wertpapiere.