Am 21. Februar geht die RTL-Tanzshow "Let's Dance" mit 14 Promis in eine neue Runde. Auch Profi-Tänzer Massimo Sinató (39) wird in Staffel 13 wieder das Tanzbein schwingen und ist auf eine der prominenten Damen besonders gespannt. "Ich freue mich auf Ilka Bessin. Letztes Jahr hatten wir ja Oliver Pocher. Ich bin gespannt, ob sie dieser Rolle auch so gerecht wird oder ob sie das Tanzen vielleicht auch richtig ernst nimmt", verriet der 39-Jährige beim Valentinstagsevent von duplo und der Deutschen Bahn in Frankfurt.