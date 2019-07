Der Preis ist eine Ansage Amazon Echo Show 5: Kleines Smart Display mit großem Funktionsumfang?

Siri, Alexa und ihre Kollegen sind mittlerweile in der Gesellschaft angekommen. Immer mehr Menschen greifen auf die Hilfe der Sprachassistenten allerdings nicht mehr nur am Smartphone zurück. Smart Speaker und Smart Displays halten Einzug in immer mehr Wohnungen. Amazon hat kürzlich mit dem Echo Show 5 ein kluges Display auf den Markt gebracht, das dank seiner kompakten Abmessungen überall in den eigenen vier Wänden seinen Platz finden kann.