Der Newcomer im Interview Das findet Schauspieler Dennis Mojen beim Training "frustrierend"

Machen Sie privat auch viel Sport?

Mojen: Ich habe vor dem Film "Traumfabrik" trainiert und war ein bisschen muskulöser. Dann habe ich die Rolle bekommen und es gab eine Besprechung mit allen Beteiligten. Wir kamen schließlich zu dem Entschluss, dass dieser Look nicht zur Figur Emil passt. Daraufhin habe ich mich nicht direkt gehen lassen, aber ich habe auf das Trainieren weitestgehend verzichtet. Deshalb war ich nach den Dreharbeiten nicht mehr so gut in Form und musste für die Rolle des Oscars wieder bei null anfangen.