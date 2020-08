Gern - Auf der Dantestraße in Gern gilt Tempo 30. Auf der Höhe Hohenlohestraße, einer Fahrradstraße, gibt es einen stark frequentierten Zebrastreifen. Das Baureferat hat diesen Zebrastreifen am Dantebad vor drei Wochen nun so beschildert, dass hier nicht nur Fußgänger, sondern auch Fahrradfahrer Vorrang vor Autos haben.