Der Nesthocker, ... TV-Tipps am Freitag

Zwei Muttersöhnchen kämpfen in "Der Nesthocker" (Das Erste) um die Gunst der Blumenhändlerin Tina. In St. Anton am Arlberg treten Promis zu den "ProSieben Wintergames" an. Und Wotan Wilke Möhring gibt den charmanten Versager-Vater in "Kleine Ziege, sturer Bock" (arte).