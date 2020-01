Der NBA-Star und sein Spleen Kobe Bryant: Deswegen flog er immer mit dem Hubschrauber

Am Sonntagmorgen kamen NBA-Legende Kobe Bryant (1978-2020), seine 13-jährige Tochter Gianna und sieben weitere Personen an Bord eines Hubschraubers beim Absturz in einem Vorort von Los Angeles ums Leben. Das Drama geschah nur wenige Kilometer vor dem Erreichen ihres Zielortes: seine eigene Basketball-Kaderschmiede, die Mamba Sports Academy im kalifornischen Thousand Oaks. Dort sollte seine Tochter an einem Turnier teilnehmen. Doch warum flogen sie überhaupt mit dem Hubschrauber dorthin? Die Familie lebt quasi in der gleichen Stadt, ebenfalls im Umland von L.A.