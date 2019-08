Der Name ist gewohnt ungewöhnlich Mit 45 Jahren: Alanis Morissette ist wieder Mutter geworden

Die kanadisch-US-amerikanische Sängerin Alanis Morissette (45, "Jagged Little Pill") ist zum dritten Mal Mutter geworden. Bereits am 8. August erblickte ein gesunder Junge das Licht der Welt und hat, wie es für die Musikerin üblich ist, einen ausgesprochen ungewöhnlichen Namen spendiert bekommen. Der Kleine hört fortan auf Winter Mercy Morissette-Treadway, wie seine Mutter via Instagram verkündet hat. Das erste Foto von der "winterlichen Gnade", die künftig das Leben von Morissette und das ihres Mannes bereichern wird, lieferte sie gleich mit.