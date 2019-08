Der nächste Skandal? Belästigungsvorwürfe gegen Opern-Star Plácido Domingo

Das sagt Plácido Domingo

Plácido Domingo hat zu den Anschuldigungen bereits Stellung bezogen. Er nennt die Vorwürfe "zutiefst beunruhigend und, wie dargestellt, falsch". Es sei "schmerzhaft zu hören", dass er jemanden verärgert habe bzw. sich jemand in seiner Gegenwart unwohl gefühlt habe - "egal wie lange es her ist und trotz meiner besten Absichten". Er sei davon ausgegangen, dass "alle meine Interaktionen und Beziehungen immer begrüßt und einvernehmlich waren". Weiter erklärte er: "Ich erkenne jedoch, dass die Regeln und Standards, an denen wir uns heute messen - und messen sollten - sich stark von denen in der Vergangenheit unterscheiden."