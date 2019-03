Der nächste Eklat Gewaltsamer Überfall: MMA-Rüpel Conor McGregor erneut festgenommen

Ein heftigeres Nachspiel könnte es dennoch geben. Immerhin ist der Ire Wiederholungstäter. Erst im Oktober des vergangenen Jahres wurde er in New York verhaftet. Zuvor hatte "TMZ" berichtet, dass der damals 29-Jährige gesucht werde, nachdem er Gegenstände gegen einen Bus geworfen hatte, in dem mehrere UFC-Kämpfer und Mitarbeiter saßen. Mehrere Personen wurden bei dem Angriff verletzt - darunter auch der Kämpfer Michael Chiesa. McGregor wurde schließlich wieder freigelassen, nachdem er eine Kaution von 50.000 Dollar (etwa 44.500 Euro) hinterlegt hatte.