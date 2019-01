Der nächste Anlauf? Justin und Hailey Bieber: Hochzeitsfeier erneut verschoben

Nach ihrer heimlichen standesamtlichen Trauung im Herbst 2018 möchten Justin Bieber (24, "Sorry") und seine Hailey (22) eigentlich noch groß feiern. Angeblich müssen die beiden ihre Pläne aber erneut über den Haufen werfen, wie das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet. Zunächst war laut "Page Six" geplant, dass die beiden sich am 28. Februar noch einmal vor Familie und Freunden das Jawort geben. Danach sei angeblich der direkt darauf folgende 1. März im Gespräch gewesen, an dem Bieber seinen 25. Geburtstag feiert. Doch aus der Doppelfeier wird wohl nichts.