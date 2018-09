Der Mörder mit dem freundlichen Gesicht "Tatort: Tiere der Großstadt" - So wird der neue Berlin-Krimi

Worum geht's im Krimi?

Kurz hintereinander werden die Ermittler Rubin und Karow an zwei Tatorte gerufen, einer liegt im Stadtzentrum und einer in einem Waldstück am Stadtrand: Tom Menke (Martin Baden), Betreiber des "Robista" Selfservice-Coffeeshops, in dem ein Roboter den Kaffee ausschenkt, wird tot in seinem Kiosk auf dem Kurfürstendamm gefunden. Wenig später findet Öko-Vloggerin Charlie (Stefanie Stappenbeck) im Grunewald die tote Joggerin Carolina Gröning (Tatiana Nekrasov).