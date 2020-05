Aufgewachsen ist der gebürtige Gladbacher in Waldniel, einem Gebiet in der Gemeinde Schwalmtal in Nordrhein-Westfalen. So richtig groß im TV wurde Joko Winterscheidt mit seinem Partner Klaas Heufer-Umlauf durch das ikonische Duo "Joko und Klaas". Die beiden sind und waren Bestandteil zahlreicher Shows, aktuell bei "Joko und Klaas – Das Duell um die Welt". Doch bereits davor durchlief er einige namhafte Stationen in seiner Karriere.