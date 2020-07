Der Moderator im Interview Thore und Jana Schölermann: "Unser Traumhaus hat zwei Kinderzimmer"

Wie haben Sie sich im Vorfeld informiert - und wo sehen Sie am meisten Potenzial?

Schölermann: Wir haben uns gut beraten lassen, aber haben uns auch selbst gut informiert, zum Beispiel im Energieatlas von Eon, der Fragen zu Solaranlagen, E-Mobilität und Ökostrom beantwortet. Es ist interessant zu sehen, was heutzutage schon alles möglich ist und noch interessanter, wie viel Potential in den einzelnen Regionen steckt. Für mich sind Photovoltaik und ein Energiespeicher die besten Investitionen. Du produzierst deinen eigenen, grünen Strom. Außerdem tanken wir damit auch in Zukunft unser Elektroauto, haben also den Strom direkt vom Dach. Wir sollten das nutzen, was schon vorhanden ist, und damit den Weg für Neues schaffen. Das tut unserem Geldbeutel und der Natur gut.