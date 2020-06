Der Marsianer, Skiptrace, ... TV-Tipps am Sonntag

Matt Damon muss sich in "Der Marsianer" (ProSieben) allein im All durchboxen. In "Ich - Einfach unverbesserlich 3" (RTL) lernt der Superschurke Gru seinen Zwillingsbruder kennen. Später beschäftigt Kommissar van der Valk (ZDF) der Tod eines berüchtigten Videobloggers.