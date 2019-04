Welche Szene fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie nach der unvergesslichsten Szene in all den vielen Jahren als Kommissar Stedefreund gefragt werden?

Ich glaube, ich werde nie vergessen, wie ich mit Monica Bleibtreu nachts in einer spärlich beleuchteten, eiskalten Kirche stand und sie einen riesen Monolog hatte. Ich wiederum hatte nur kurze Einwürfe an der richtigen Stelle zu geben und dachte die ganze Zeit: "Alter, vergeig' das nicht!" - Was für eine beeindruckende, tolle Frau!

Sie haben viele Stunts ihrer Rolle gern selbst gemacht, war zu lesen. Stimmt das und wie entstanden die Fallschirmsprung-Szenen im "Tatort: Wo ist nur mein Schatz geblieben?"?

Das stimmt so nicht. Wenn es wirklich anspruchsvoll wurde, war ich heilfroh, wenn die Profis angereist sind. Ein Stuntman oder eine Stuntfrau kann uns Schauspielern Superkräfte verleihen, in dem sie spektakuläre Aktionen machen, von denen alle denken, unsere Figuren hätten das getan. Davon gibt es im letzten Film eine Menge. Aber verraten will ich nix. Nur so viel: Es war ein Kaiserspaß!

Fallschirmspringen, Bungeejumping, etc. Mögen Sie sowas privat?

Ich bin sportlich und liebe es, mich herauszufordern. Aber ich muss nicht mit einem Rucksack auf dem Rücken aus einem Flugzeug springen. Fahrrad fahren in Berlin kann einen ähnlichen Adrenalinkick bereiten.

Auf Instagram teilen Sie Ihr Nach-"Tatort"-Leben mit den Followern. Theater, Lesungen, Spielshow, Sport, Reisen, Spieleabende... Wie sehr genießen Sie das?

Sehr, sonst würde ich es nicht teilen. Ich bin wahnsinnig glücklich, dass ich mich so vielseitig austoben darf.

Gibt es schon ein nächstes spruchreifes TV-Projekt?

Im Moment stehe ich mit Anja Kling für einen SAT.1-Film vor der Kamera. Ab 5. September werde ich an der Seite von Laura Tonke in "Mein Lotta-Leben" im Kino zu sehen sein, und im Herbst kommt in der ARD der Film "Der beste Papa der Welt". Außerdem darf ich wieder mit Jo Nesbo auf die Bühne, um sein neues Buch vorzustellen und am 6. Mai lese ich in der Buchhandlung Geisesblüten in Berlin mit Gary Shteyngart aus seinem neuen Buch: "Willkommen in Lake Success".