Der letzte Fall vor der Sommerpause "Tatort: Ausgezählt": So wird der Krimi aus Luzern

"Haben wir Zeit für so einen Scheiß?" fragt Ritschard an einer Stelle und spricht dem Zuschauer damit ein wenig aus der Seele. Via Überwachungskamera beobachten die Ermittler den stillen Überlebenskampf der jungen Boxerin. Doch gerade, wenn sich echte Verzweiflung beim Team breitmacht, schaltet der "Tatort" lieber zum Side-Drama im Luzerner Zentralgefängnis, wo Heinz Oberholzer zwischen Verbrechern, die er teilweise selbst hinter Gitter gebracht hat, und nahezu mafiösen Strukturen ums Überleben kämpft.

Dann wären da noch das Thema Doping im (Box-)Sport, eine schicksalhafte Begegnung aus Liz' Vergangenheit und der daraus resultierende interkollegiale Konflikt, die allesamt ihren Platz finden wollen. Nichts davon ist uninteressant, doch so viel Handlung zu einem spannenden Film zu verweben, ist Regisseurin Katalin Gödrös sowie den Autoren Urs Bühler und Michael Herzig leider nicht gelungen.