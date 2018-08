Der Lehrer, ZDFzeit, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, RTL, Der Lehrer: Nicht schon wieder Jan, Dramedyserie

Stefan (Hendrik Duryn) entdeckt, dass an der Schule Drogen genommen und verkauft werden, was von der Schulleitung bestritten wird. Ausgerechnet Stefans Sorgenkind Jan Lindner (Markus Roland) scheint der Hauptdealer an der Schule zu sein. Da von der Rektorin Anita Herenberg (Andrea Bürgin) keine Hilfe zu erwarten ist, nimmt Stefan die Sache selbst in die Hand. Als er gemeinsam mit Elmar (Lars Gärtner) einen Haschischkauf vortäuscht, um Jans Großdealer das Handwerk zu legen, gerät er in eine Drogenfahndung.