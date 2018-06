Sommersonnenwende in Deutschland

Die meisten Feierlichkeiten in Deutschland finden in der Johannisnacht, dem 24. Juni, statt. Ähnlich wie in Dänemark oder Norwegen werden große Feuer zum Gedenken an Johannes, den Täufer entzündet. Mancherorts werden in dieses Feuer Strohpuppen und Strohhexen geworfen. Das soll symbolisch böse Geister und Kräfte fernhalten.