Der Kroatien-Krimi, The Lucky One, ... TV-Tipps am Donnerstag

Im "Kroatien-Krimi" (Das Erste) ermittelt Kommissarin Maric auf eigene Faust gegen Mädchenhändler. In "The Lucky One" (Sat.1) sucht ein traumatisierter Soldat nach seinem persönlichen Glücksbringer. Das "Rest In Peace Department" (VOX) macht Jagd auf kriminelle, untote Seelen.