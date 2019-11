Der Kriminalist, Tatort, ... Krimi-Tipps am Freitag

22:00 Uhr, Das Erste, Tatort: Goldbach

Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) werden in eine kleine Schwarzwaldsiedlung gerufen, beliebter Wohnort junger Familien, deren Kinder dort in einem friedlichen sozialen Umfeld aufwachsen sollen. Diese Idylle zerbricht, als eine Elfjährige an einer Schussverletzung stirbt und der Nachbarjunge verschwindet. Bei der Sicherung der Indizien und der angespannten Suche nach dem vermissten Jungen findet die Polizei in der Nähe des Tatorts ein rätselhaftes Waffendepot.