Der Kriminalist, Tatort,... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Der Kriminalist: Schatten der Nacht

Volker Wacht wird in Frauenkleidung tot am Kanal gefunden. Schumann (Christian Berkel) fragt sich: Was hat den Familienvater getrieben, sich auf dem Transenstrich zu prostituieren? Elvira Wacht (Kathrin Angerer), die Frau des Opfers, bestreitet, dass Volker ein geheimes sexuelles Doppelleben geführt hat. Aber irgendetwas stimmt nicht mit der perfekten Fassade, die sie und auch sein Chef Robert Steiger Sr. (Bernhard Schütz) zeichnen.