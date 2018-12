Der Kriminalist, SOKO Leipzig, ... Krimi-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Der Kriminalist: Fenster zum Hof

Die Sozialpädagogin Helen Voigt wurde erschossen. Jack Torrenz (Nicki von Tempelhoff) liegt regungslos daneben, mit drei leeren Wodkaflaschen. Eine Beziehungstat? An Jacks Händen finden sich Schmauchspuren. Vieles deutet darauf hin, dass Helen von Jack erschossen wurde und dieser sich daraufhin das Leben nahm. Doch während die Tatwaffe untersucht wird, stellen die Ärzte fest, dass Jack noch lebt. In Helen Voigts Wohnung trifft Schumann (Christian Berkel) auf Jacks Tochter Danny, die im selben Jugendheim lebt, in dem Helen als Sozialpädagogin gearbeitet hat.