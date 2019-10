Der Kriminalist, ... Krimi-Tipps am Freitag

21:35 Uhr, ZDF, Schuld nach Ferdinand von Schirach: Der Freund

Als Kronberg (Moritz Bleibtreu) während eines beruflichen Aufenthalts in New York seinen Jugendfreund Richard (Oliver Masucci) besucht, findet er ihn völlig verwahrlost in einem Luxushotel. Noch vor wenigen Jahren war Richard glücklich verheiratet mit Sheryl (Verena Altenberger), die beiden führten ein luxuriöses Leben an der amerikanischen Ostküste. Doch ein unerfüllter Kinderwunsch stürzte erst Sheryl in eine Depression und nach und nach die Beziehung in eine tiefe Krise.