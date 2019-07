Der Kriminalist, Barcelona-Krimi, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

21:15 Uhr, ZDFneo, Der Kriminalist: Die Unschuld der Engel

In Berlin treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Ein neues Opfer lässt Kriminalkommissar Gerke (Johannes Allmayer), Leiter einer Sonderkommission, auf die Unterstützung von Schumann (Christian Berkel) und dessen Team drängen. Gemeinsam begutachten sie den Tatort, an dem der Täter erneut sein Markenzeichen hinterlassen hat: Sein Opfer ist am ganzen Körper rasiert und hält einen Origami-Faltengel in der Hand. Schumann und seine Kollegen ermitteln zunächst in der Rasur-Fetisch-Szene.