Der Kommissar und das Meer,... TV-Tipps am Mittwoch

In "Der Kommissar und das Meer" (ZDF) wird Kommissar Anders mit dem Doppelmord an einem Liebespaar konfrontiert und in "Der Anschlag" (kabel eins) muss Ben Affleck den dritten Weltkrieg verhindern. Später wetteifern zwei Schwestern in "Am Ende der Lüge" (ZDF) um ihr Lebensglück.