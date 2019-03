München - Die 700 bleibt EHC-Kapitän Michael Wolf verwehrt. Am Sonntag (14 Uhr) gegen Bremerhaven bestreitet der 38-Jährige sein allerletztes Spiel in der regulären Saison der DEL. Der Spiele-Zähler wird dann vor Beginn der Playoffs, in denen der EHC Eishockey-Geschichte schreiben und als erstes Team überhaupt den vierten Titel in Serie holen will, bei 699 stehenbleiben.