Letzteres sieht man auch beim EHC so. "Wir werden einen besseren Start haben und in Führung gehen", sagte Trainer Don Jackson, der in der Saison 2013/14 selbst ein Jahr lang an der Bande des österreichischen Meisters stand. Verzichten muss er auf Topscorer John Mitchell, der sich im Hinspiel eine Beinverletzung zugezogen hat und mehrere Wochen ausfallen wird. "Das Fehlen von Mitchell ist bitter für den EHC", meint Ex-Nationalspieler Goldmann, "aber sie haben auch so genügend Qualität im Kader." Nach Salzburg mitgereist sind gestern auch die zuletzt verletzten Darryl Boyle und Maximilian Daubner, ihr Einsatz entscheidet sich heute kurzfristig.