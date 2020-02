Der junge Anakin Skywalker Mutter bestätigt: "Star Wars"-Star Jake Lloyd leidet an Schizophrenie

Im Alter von gerade mal zehn Jahren wurde Jake Lloyd (30) zum Kinderstar. 1999 ergatterte er in "Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung" die Rolle des jungen Anakin Skywalker. Der Film fiel bei Fans und Kritikern allerdings gnadenlos durch. Es folgte ein regelrechter Shitstorm. Lloyd machte dann 2015 mit einer Verfolgungsjagd mit der Polizei und einem Gefängnisaufenthalt von sich reden. Danach kam er in eine psychiatrische Einrichtung. Bereits damals hieß es, der Schauspieler leide an Schizophrenie. Das soll seine Mutter nun bestätigt haben.