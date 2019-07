Wildbiologin: Hirsch sucht sich "ruhiges Platzerl"

Die Rottacherin ist Vorsitzende des Vereins "Wildes Bayern". Für Miller ist das Auftauchen von Hirschen in dieser Jahreszeit nichts Besonderes. "Das kommt immer wieder vor." In den Jagdzeitungen gebe es jedes Jahr Bilder von Rotwild in Obstgärten. Dies sei kein unnormales Verhalten im Spektrum eines Hirsches. "Es gibt coole Typen, die die wildesten Sachen machen." Laut Miller sucht sich der Wiesseer Hirsch ein "ruhiges Platzerl, wo es was zu fressen gibt."