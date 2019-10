Der Irland-Krimi, Letzte Spur Berlin,... Krimi-Tipps am Donnerstag

Die Psychologin Blake kommt im "Irland-Krimi" (Das Erste) hinter das Geheimnis um ihren verschwundenen Ehemann. In "Letzte Spur Berlin" (ZDFneo) treibt ein Online-Spiel Jugendliche in den Suizid. Später beschäftigen zwei Gräber in einem Wald Kommissar von Meuffels in "Polizeiruf 110" (rbb).