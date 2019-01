Der "House of Cards"-Star Robin Wright verzaubert im tief ausgeschnittenen Metallic-Dress

"House of Cards"-Star Robin Wright (52) erschien zu den SAG Awards in einer auffallenden und zugleich eleganten Robe. Auffallend war vor allem das dunkle Metallic-Material, das einen tollen Kontrast zum hellblonden Bob der Schauspielerin bildete. Besonderes Hingucker waren das extrem tief ausgeschnittene Dekolleté und der hohe Beinschlitz an einer Seite. Der schmale Schnitt und die Raffung im Taillenbereich sorgten für den eleganten Touch.