Der Hitze sei dank Münchens Freibäder besser besucht als im Vorjahr

Augsburg: In Augsburg waren es dagegen im Mai und Juni dieses Jahres weniger Badegäste: In den drei Freibädern der Stadt kühlten sich in den beiden Monaten 61.747 Menschen ab. Das waren rund 40.000 weniger als in den gleichen Monaten des Vorjahrs. Den Zahlen der Stadt zufolge lief vor allem der Juni schleppend: Mit knapp 40.000 Badegästen gehörte der Monat zu einem der am schlechtesten besuchten Juni-Monate in den vergangenen zehn Jahren. Dagegen gehörte der Mai mit 22.000 Freibadgästen zu den besten seit 2009 – nur im Mai 2017 waren noch mehr Menschen beim Schwimmen im Freien (rund 25.000).