Der Harlander-Knoten ist wieder offen Freie Fahrt - die Freude währt aber nur kurz

Zwar war angekündigt, dass ab dem 11. September die Bauarbeiten an der Harlander-Kreuzung abgeschlossen sind, die Fahrzeuge von Essenbach kommend sollten aber über eine Umleitungsstrecke nach Landshut geleitet werden. "Wir haben jetzt eine kurze Übergangsphase gehabt, weil es die Baufirma nicht geschafft hat, in derselben Nacht die Sperrungen an der Harlander-Kreuzung abzubauen und gleichzeitig für die Strecke stadteinwärts die Verkehrssicherung einzurichten", sagt Bauoberrat Robert Köhl vom Staatlichen Bauamt Landshut.