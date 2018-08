Der Gründer im Interview "Höhle der Löwen"-Star Frank Thelen: Das investiert er in die Liebe

Sie haben sich dann mit der Bank geeinigt, sind so einer Privatinsolvenz entgangen. Und haben wieder gegründet. Haben Sie damals nie über die klassische Karriere im Großkonzern nachgedacht?

Thelen: Damals habe ich die Möglichkeit schon in Betracht gezogen, Karriere in einem Konzern zu machen. Eher Impuls-getrieben habe ich wieder losgelegt, habe wieder gegründet, ohne einen großen Plan zu haben. Darüber habe ich die Zeit und alles andere vergessen. Heutzutage weiß ich: Ich bin inkompatibel, eigentlich nicht anstellungsfähig. Ich kann Dinge anpacken und umsetzen, bin aber nicht Organisations-konform. In Unternehmen mit vielen Mitarbeitern braucht man Konformität, was völlig in Ordnung ist. Eine meiner großen Schwächen ist, dass ich mich da nicht einfügen könnte. Ich bin zu eigenwillig dafür.