Der große Sieger von "The Masked Singer" Tom Beck: So sehr stand sein Weitermachen wegen Corona auf der Kippe

Was für eine grandiose Vorstellung von Schauspieler und Musiker Tom Beck (42, "So wie es ist") unter dem Faultier-Kostüm. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sprach der Sieger unmittelbar nach seinem "The Masked Singer"-Triumph über seine Reise in den letzten Wochen - inklusive Covid-19-Erkrankung.